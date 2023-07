Secret Invasion, Samuel L. Jackson sul rapporto di Nick Fury con la natura della moglie

Dopo averci presentato il colpo di scena nel corso del secondo episodio, il terzo episodio di Secret Invasion ha confermato a tutti gli spettatori che Nick Fury era ben consapevole, fin dall'inizio, della reale natura della moglie. Nel corso di una recente intervista, Samuel L. Jackson ha parlato per la prima volta di questa dinamica inedita.

Come già detto, il secondo episodio di Marvel's Secret Invasion ha introdotto quello che fino a questo momento è stato il più grande colpo di scena relativo al Nick Fury di Samuel L. Jackson. Nei momenti finali dell'episodio, Fury arriva a casa della moglie, una Skrull di nome Varra. Si tratta di un lato completamente nuovo della spia che i fan non avevano mai immaginato di vedere, e i Marvel Studios stanno esplorando la loro relazione fino in fondo. In effetti, Jackson ha persino dato un nome a questo particolare matrimonio di Fury: Skrullmance.

"[Essere un marito] potrebbe essere più difficile dell'altra vita che ha! A quanto pare, non è facile vivere in quella casa con lui", ha detto Jackson in una recente chiacchierata con Marvel.com. "È bene che il pubblico sappia che Fury ha qualcuno e che non è solo nella lotta o nel mondo, e potrebbe essere ancora meglio che sappia che quel qualcuno è uno Skrull. Il mio Skrullmance".

Sia Varra che la sua forma umana, Priscilla, sono interpretate da Charlayne Woodard, che Jackson conosce da decenni.

"Charlayne e io ci conosciamo da molto tempo, dai tempi del teatro a New York, quando lei faceva l'hoofer, la ballerina, la cantante e tutte queste altre cose", ha aggiunto Jackson. "Ci conosciamo da molto tempo. È un'attrice straordinaria. Quando l'hanno scritturata, sono stato molto felice di sapere che è molto, molto amica di mia moglie, così non ha dovuto preoccuparsi di tutta quella storia d'amore sul set".

E voi, state seguendo Secret Invasion? Avete colto il riferimento a Iron Man 3 della serie? Ditecelo nei commenti.

Il prossimo episodio di Secret Invasion, il quarto dei sei previsti, arriverà mercoledì prossimo.