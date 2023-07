Secret Invasion, Samuel L. Jackson rivela il coraggio della Marvel sul tema razzismo

Secret Invasion era sicuramente uno dei prodotti più attesi degli ultimi tempi per quanto concerne l'MCU, soprattutto perché affronta un arco narrativo veramente importante dei fumetti originali ed anche perché avrebbe segnato il ritorno di uno dei personaggi più amati, Nick Fury.

Ecco quindi che mentre gli appassionati possono già vedere i frutti del lavoro degli studios con i primi due episodi già disponibili di Secret Invasion, il protagonista dello show Samuel L. Jackson si lascia andare a qualche considerazione interessate su quelle che sono state le intenzioni e le tematiche inserite nella serie e come hanno deciso di gestirle.

Le prime reazioni del pubblico a quanto visto fino ad ora, sono abbastanza favorevoli, nonostante si critichi la mancanza di umorismo ed in generale di un'atmosfera più scanzonata che invece faceva da padrone a show come She Hulk o Ms Marvel. Tuttavia è stato confermato come fosse una scelta voluta rendere questo nuovo progetto più serio, e con i suoi tempi nel procedere della narrazione.

Samuel L. Jackson ha inoltre rivelato di recente come, i Marvel Studios non abbiano avuto paura di fare una cosa molto precisa con questo show. Durante una recente intervista con Variety, la star afferma che hanno volutamente scelto di affrontare la tematica del razzismo.

"Come si sente Fury ad avere così tanto potere in quanto uomo di colore, e come questi possono rivelarsi inutili da un momento all'altro a causa di qualcun altro" ha detto Jackson.

"Sia Rohey che Fury sono arrivati ad un punto delle loro vite in cui hanno tutto questo potere, anche se siamo migliori di altri, ci sentiamo comunque più limitati di questi ultimi. E la Marvel non ha paura di farci affrontare questo problema".

L'attore ha continuato rivelando come in Secret Invasion siano stati utilizzati alcuni elementi che rispecchiavano la sua realtà quotidiana, permettendogli di immergersi di più in quello che doveva dire o fare: "Ogni estate prendevo il treno da Chattanooga, Tennessee, a Washington DC. Non potevo andare nel vagone ristorante, quando sono salito mi hanno dato una scatola da scarpe con dentro il cibo".

"Abbiamo usato cose che sono accadute realmente a me come persona per rendere Nick così come ho fatto, per dare un senso realistico alla storia che abbiamo raccontato", ha concluso la star.

E voi cosa ne pensate di questa nuova serie targata Marvel Studios? Se non l'avete ancora fatto leggete la nostra recensione della 1x02 di Secret Invasion. Tra l'altro, vi chiedete mai se c'è bisogno della serie su Echo?