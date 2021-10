Secret Invasion, Samuel L. Jackson sul set della serie Marvel: le foto di Nick Fury

Da circa un mese, a quanto pare, sono iniziate le riprese di Secret Invasion, la nuova serie Marvel con Samuel L. Jackson che vedremo prossimamente su Disney+. Una conferma che l'interprete di Nick Fury è sul set giunge dallo stesso attore, che ha da poco pubblicato un nuovo post su Instagram.

Samuel L. Jackson è stato presente nel Marvel Cinematic Universe fin dal primo film, Iron Man del 2008. Da allora ha fatto undici apparizioni, l'ultima delle quali nella scena post-credit di Spider-Man: Far From Home.

In Marvel's Secret Invasion, vedremo Nick Fury e Talos, interpretato da Ben Mendelsohn, allearsi contro una minaccia Skrull.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Samuel L. Jackson ha pubblicato due foto dal set di Secret Invasion, in cui indossa una t-shirt a tema Nick Fury. "È il momento di tornare in azione" ha scritto nella didascalia. "Felice di essere tornato all'attacco!"

Tra gli hashtag usati dall'attore si nota anche #f*ckthatsnap, e in effetti sulla sua maglietta nera c'è un chiaro riferimento alla scomparsa di Nick Fury, insieme a metà della popolazione mondiale, tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Nei giorni scorsi, intanto, potrebbe essere stato svelato il ruolo di Emilia Clarke in Marvel's Secret Invasion. La nuova serie dovrebbe arrivare in streaming su Disney+ nel 2022.