Secret Invasion, Samuel L. Jackson svela perché Nick Fury non ha chiamato gli Avengers

Secret Invasion è finalmente uscito su Disney+. Entusiasmo a parte, la nuova serie MCU spinge gli spettatori a porsi un interrogativo: perché Nick Fury non ha chiamato gli Avengers per fronteggiare gli Skrull? A rispondere è lo stesso Samuel L. Jackson, interprete dell'ex direttore dello S.H.I.E.L.D.

In particolare, l'attore ritiene che l'umanità debba essere in grado di cavarsela da sola. Senza contare lo schock derivante dalla rivelazione del segreto i terribili eventi di Avengers: Infinity War: evocare Captain America, Hulk o Thor non assicurerà matematicamente la vittoria. "Dobbiamo raggiungere un livello nel quale non ci aspettiamo che loro vengano a salvarci ogni volta" ha dichiarato. "Questa è una di quelle volte. Nella serie, infatti, proviamo a risolvere le cose non ricercando i 'sovraumani', bensì sfruttando lo spionaggio nel miglior modo possibile".

Nella stessa intervista, Jackson ha anticipato lo sviluppo del personaggio. "Nick Fury non è più quello di un tempo, dinamico ed energico" ha aggiunto. "Quando vado a lavorare, rido per come stiamo prendendo le cose seriamente e dico: 'caspita, vogliamo essere seri?', poi vado avanti e faccio tutto il necessario. Fury è davvero furbo, perciò riesce comunque a manifestare il suo sarcasmo". Per approfondire l'argomento, non perdetevi le altre dichiarazioni di Samuel L. Jackson su Nick Fury in Secret Invasion.

D'altronde, è il tono stesso della storia a creare un punto di rottura. "Sono davvero entusiasta, la serie ha un'atmosfera incredibilmente diversa da tutto ciò che ho visto" ha commentato Cobie Smulders, interprete di Maria Hill. "Guardare Sam fa venire i brividi ogni volta".

La serie è disponibile su Disney+ da mercoledì 21 giugno 2023. A proposito, sapevate che Secret Invasion ha usato l'IA?