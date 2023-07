Secret Invasion, Samuel L. Jackson sull'iconica battuta: 'Potrebbero farci una t-shirt!'

La nostra recensione del secondo episodio di Secret Invasion mette in luce tutte le conseguenze del fallimento, ma non sono mancate le entusiasmanti battute di Nick Fury: basti pensare all'iconica frase rivolta a James Rhodes, per la quale Samuel L. Jackson ha un'idea che renderà felici i fan della serie...

Ricordiamo infatti come il protagonista, interpretato da Nick Fury, abbia rivolto al personaggio di Don Cheadle la seguente esclamazione: "Sono Nick Fury! Anche quando sono fuori, sono dentro". E qui è arrivata la battuta di spirito di Jackson. Di fronte alla popolarità della battuta, infatti, ha suggerito: "Sarebbe una perfetta t-shirt!". Chi non la comprerebbe?

Inoltre, ha colto l'occasione per commentare il colpo di scena sulla moglie. "Essere un marito potrebbe risultare ancor più difficile della sua altra vita" ha dichiarato Jackson. "È positivo che il pubblico sappia che Fury ha qualcuno, che non lotta da solo. Ancora meglio se conoscono la vera identità aliena di qualcuno. La mia Skrullmance" ha concluso con ironia.

Altrettanto centrale è il futuro della saga, che avverrà all'insegna di The Marvels: "Dopo Secret Invasion passo a The Marvels, dove ci sono tre personaggi diversi che sono Captain Marvel. Mi riferisco a Hai Brie, un Captain Marvel nero e un Captain Marvel musulmano. Stanno lavorando in un modo inclusivo. Lo stesso vale per Shang-Chi. E... chi diavolo sarà Bad Bunny? Per esempio, Bad Bunny è nell'universo Marvel. Ma chi è? Cosa sarà?". Si riferisce ovviamente al rapper, anche conosciuto come Benito Antonio Martinez Ocasio, che si è recentemente aggiunto al Marvel Cinematic Universe. Per approfondire l'argomento ecco come Secret Invasion imposta The Marvels.

Gli episodi sono disponibili su Disney+.