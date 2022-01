Secret Invasion: ecco Samuel L. Jackson e Cobie Smulders nelle nuove foto dal set

Le riprese di Secret Invasion proseguono e giorno dopo giorno entriamo in possesso da nuove immagini del cast direttamente dal set del Regno Unito. Come già avvenuto qualche giorno fa, abbiamo avuto la possibilità di dare un'occhiata ad alcuni protagonisti dello show tra cui Samuel L. Jackson e Cobie Smulders.

La scena post-credit di Spider-Man: Far From Home rappresenta l'ultima volta che Fury è stato avvistato nel MCU. A quel punto, si scopre che si trova in una specie di stazione spaziale, a lavorare con gli Skrull per un progetto sconosciuto. In Secret Invasion, l'ex numero uno dello SHIELD dovrebbe ancora trovarsi a collaborare con il Talos di Ben Mendelsohn, che ha debuttato nel film del 2019, Captain Marvel.

Olivia Colman ed Emilia Clarke si uniranno altresì al franchise anche se non si sa ancora chi interpreteranno per la precisione. Infine, Fury sarà raggiunto dalla sua alleata di lunga data, Maria Hill interpretato da Cobie Smulders, come è possibile vedere dalle nuove foto dal set in cui potete dare uno sguardo anche a Kingsley Ben-Adir.

Le notizie in merito alla trama di Secret Invasion sono piuttosto scarse ma in questa nuove immagini compare ancora una volta Nick Fury contraddistinto dalla sua nuova lunga barba e la sempre presente barba sull'occhio. Cosa starà a significare questo cambio di look? Staremo a vedere.