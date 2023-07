Secret Invasion, ci sono scene post-credit nel finale della serie Marvel?

Le tradizioni sono fatte per esser rispettate, ma ogni tanto anche demolite: il Marvel Cinematic Universe ci ha abituati sin dalle sue prime battute ad aspettarci una o più scene post-credit dopo il finale di un film e di una serie, per cui è lecito chiedersi se la cosa sia valsa anche per Secret Invasion.

Nel giorno dell'uscita del sesto e ultimo episodio di Secret Invasion, dunque, possiamo finalmente rispondere alla domanda di cui sopra con la risposta che giunge forse più inaspettata: no, la serie con Samuel L. Jackson ed Emilia Clarke non ha una scena post-credit, nonostante gli argomenti da trattare non mancassero di certo.

Visto il coinvolgimento di Nick Fury in The Marvels era lecito, ad esempio, attendersi un qualcosa che gettasse le basi per il film con Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani; i temi trattati, al tempo stesso, avrebbero consentito agli Studios di approfondire un po' gli eventi che inevitabilmente ci guideranno verso Captain America: Brave New World e Thunderbolt, ma tant'è, gli Studios hanno evidentemente valutato che non fosse il caso di strafare.

E voi, avreste preferito la presenza di qualche scena post-credit? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più ora che i giochi sono fatti, comunque, qui trovate la nostra recensione di Secret Invasion.