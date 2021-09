Secret Invasion, lo scenografo di Game of Thrones e Lost in Space si unisce alla serie

Secret Invasion è sicuramente una delle produzioni Marvel più attese dei prossimi anni e oltre a poter contare su un cast di tutto rispetto, la serie potrà vantare anche un eccezionale gruppo di addetti ai lavori. Si vocifera infatti che lo scenografo di Lost in Space Frank Walsh sia pronto a collaborare per la realizzazione dei set futuristici.

Walsh, tra l'altro, avrà l'occasione di ritrovare sul set di Secret Invasion anche Emilia Clarke con cui ha già collaborato in Game of Thrones, di cui è stato Supervising Art Director di ben 8 episodi della seconda stagione. La notizia è stata riportata per la prima volta da The Ronin, che suggerisce anche che la produzione girerà scene selezionate in Scozia mentre la stragrande maggioranza delle riprese si svolgeranno a Londra e dintorni. Il sito ha anche affermato che Sylvaine Dufaux (Solo: A Star Wars Story) sarà il direttore della fotografia.

Intanto Samuel L. Jackson è pronto a vestire nuovamente i panni di Nick Fury come dimostrano le immagini dal dietro le quinte di Secret Invasion. L'attore ha infatti diffuso alcune sue immagini dal set in cui si notano i suoi iconici baffi e la sua folta barba, pronti ad essere indossati all'occorrenza sul set.

La produzione di Secret Invasion insomma, prosegue a pieno ritmo, e stando al calendario Marvel, lo show dovrebbe arrivare su Disney+ tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023. Speriamo che non ci siano ritardi!