Secret Invasion, scooper svela finalmente la data d'uscita: 'È quella definitiva'

La notizia del rinvio di Loki e Secret Invasion, con altri show Marvel in arrivo quest'anno su Disney+, aveva iniziato a preoccupare un po' i fan circa l'effettiva bontà di questi progetti e le parole di Kevin Feige secondo cui bisognava rallentarne la produzione in futuro non lasciavano ben sperare. Però adesso dovremmo avere la data definitiva.

Dopo diverse settimane di speculazioni e sopratutto a mesi di distanza dallo spot Disney+ che anticipava l'elenco delle serie Marvel in arrivo in questo 2023, lo scooper KC Walsh è certo che la prossima serie Marvel Studios in arrivo in streaming sarà Secret Invasion, come già era previsto. La serie che vedrà l'esordio di Emilia Clarke nel MCU uscirà a giugno, quindi solamente un mese dopo il lancio inizialmente previsto per maggio. Lo scooper ha sottolineato che la data di giugno dovrebbe essere quella definitiva e che non verrà più modificata.

A margine della notizia, anche la conferma che la Stagione 2 di Loki dovrebbe debuttare nel periodo compreso tra agosto e settembre 2023, mentre X-Men '97, la serie animata che sarà una continuazione di quella classica degli anni '90, arriverà entro la fine dell'anno.

Emilia Clarke sarà la protagonista di Secret Invasion. Di recente sono emersi nuovi dettagli sul suo personaggio nella serie, che fanno pensare che interpreterà il ruolo di uno Skrull di nome G'iah.

La Marvel è stata attenta a mantenere segrete tutte le informazioni principali su Secret Invasion e i dettagli della trama. Attualmente, oltre alla Clarke, sono stati confermati nel cast Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury, Ben Mendelsohn nel ruolo di Talos, Cobie Smulders, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Martin Freeman e Don Cheadle.