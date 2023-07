Secret Invasion, si farà la seconda stagione della serie Marvel?

Secret Invasion si è appena conclusa, e già siamo impegnati a immaginare gli echi che gli eventi della serie con Samuel L. Jackson avrà nel futuro prossimo del Marvel Cinematic Universe: possibile, però, che la spinosa questione con gli Skrull meriti di essere approfondita in una seconda stagione della serie Disney+?

Le questioni da affrontare sono ovviamente molte, a partire dal possibile ritorno di Talos nel Marvel Cinematic Universe: ad oggi, comunque, nessuna notizia ufficiale è giunta dagli Studios circa la volontà di proseguire il racconto delle avventure di Fury e soci con dei nuovi episodi che riprendano direttamente la storia dal finale di questa prima stagione di Secret Invasion.

La linea da seguire per quanto riguarda le serie dell'MCU, d'altronde, è al momento altalenante: a serie la cui seconda stagione è già stata annunciata come Loki fanno infatti da contraltare show il cui ritorno sembra tutt'altro che scontato, come i vari WandaVision, Hawkeye, She-Hulk, Falcon and the Winter Soldier e chi più ne ha più ne metta.

Volendo lanciarsi nel difficile territorio delle ipotesi, si potrebbe pensare che il modo più sensato di proseguire la narrazione sia quello di affidarla ad altri prodotti del franchise, includendo magari anche personaggi assenti nella serie con Emilia Clarke. Sarà questa la via scelta da Marvel? Staremo a vedere!