Secret Invasion, il secondo episodio svela le origini di un amatissimo personaggio

Nonostante possano sembrare elementi totalmente distanti tra loro, nel secondo episodio di Secret Invasion sono stati chiariti dei dubbi riguardo le origini di un amatissimo personaggio del Marvel Cinematic Universe da poco passato al cinema e che da anni fa parte di un notissimo supergruppo.

SPOILER DELLA 1X02 DI SECRET INVASION

L'episodio gira intorno ai dubbi di G'iah riguardo la sua fedeltà a Gravik, leader degli skrull rivoltosi che si sono infiltrati in maniera sempre più capillare nelle fondamenta della società terrestre nel tentativo di instaurare un nuovo ordine mondiale. Oltre all'elemento prettamente politico, secondo quanto mostrato, Gravik ha in mente di avviare degli esperimenti sugli Skrull per migliorarli geneticamente e renderli ancor più forti e potenti di quello che, effettivamente, già sono.

Mentre Cobie Smulders ha parlato dello scioccante finale della prima puntata di Secret Invasion, la serie ha avuto in serbo altre grandi sorprese tra cui la presenza di un amatissimo personaggio negli archivi di Gravik. Si parla, infatti, di Groot che viene classificato come abitante del pianeta X, dando una conferma che l'MCU fino a questo momento non aveva mai dato. Insomma, un piccolo scorcio sul passato di un personaggio così incredibilmente amato dal pubblico.

Nel frattempo il plot twist del secondo episodio di Secret Invasion potrebbe cambiare tutto su Nick Fury.