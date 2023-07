Secret Invasion, ecco in che modo la serie imposta Nick Fury per The Marvels

Come già anticipato dal trailer di The Marvels, sappiamo che nella prossima pellicola in uscita quest'anno del Marvel Cinematic Universe comparirà anche il Nick Fury di Samuel L. Jackson e che gli eventi seguiranno quanto stiamo vedendo attualmente nella serie Secret Invasion. Il regista ha spiegato come ritroveremo Fury nel film di Nia DaCosta.

Ora che Secret Invasion è in piena programmazione su Disney+, la serie sarà presto collegata agli eventi di The Marvels, l'attesissimo sequel di Captain Marvel del 2019. Anche se non è ancora stato rivelato in che modo i due progetti saranno collegati tra loro, il regista di Secret Invasion Ali Selim ha dichiarato che Nick Fury è il personaggio principale che collega queste due narrazioni.

Mentre lavorava alla serie con protagonista Samuel L. Jackson, Selim sapeva che Fury doveva trovarsi in una certa posizione entro la fine della sua storia, quindi la collocazione del personaggio in The Marvels avrebbe avuto senso. A parte questo, i registi dietro il dramma di spionaggio hanno avuto abbastanza libertà di sperimentare con Fury come meglio credevano.

"Abbiamo parlato del futuro di Nick Fury, ma non sono state conversazioni molto lunghe. Si trattava semplicemente di dire: 'Dove ti serve? Ti serve qui? Ottimo'", ha detto Selim in una recente chiacchierata con l'Hollywood Reporter. "Così avevamo modo di scrivere quello che volevamo nel mezzo. Questo genere di cose è molto semplice perché in ogni caso è al di sopra del mio livello di competenza".

"Dopo Secret Invasion, sarò in The Marvels, dove ci sono tre persone diverse che sono Captain Marvel. C'è Brie [Larson], c'è una Captain Marvel nera e c'è una Captain Marvel musulmana", ha detto Jackson in un recente episodio di Sway's Universe. "Quindi, stanno lavorando a questo universo in modo inclusivo. Proprio come in Shang-Chi e tutte quelle cose che accadono lì. E... chi diavolo sarà Bad Bunny? Bad Bunny è nell'universo Marvel. Chi è? Cosa sarà?".