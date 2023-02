Secret Invasion, la serie Marvel assume il compositore Kris Bowers

Secret Invasion, serie MCU in arrivo su Disney Plus, ha finalmente trovato un compositore: si tratta di Kris Bowers, incaricato di preparare una colonna sonora per il nuovo prodotto dei Marvel Studios.

Bowers non è certo estraneo al mondo cinematografico e televisivo: tra i tanti progetti, a partecipato a Space Jam: New Legends, Respect, Chevalier, Bridgerton, Inventing Anna e We Own This City - Potere e corruzione; inoltre, ha realizzato le musiche per Madden NFL 21, videogioco del 2020 sul football americano.

La trama della storia è anticipata non soltanto dal contenuto dei fumetti omonimi, ma anche dalla sinossi ufficiale: "Secret Invasion è una serie appena annunciata da Disney Plus che vede Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quelli di Skrull Talos, entrambi personaggi che sono comparsi per la prima volta in Captain Marvel. In particolare, la storia mostra una fazione di Skrull mutaforma, infiltrati sulla Terra da svariati anni a questa parte". E le indiscrezioni sul cast non terminano qui: secondo un rumor, Charlayne Woodard sarà la moglie di Nick Fury in Secret Invasion!

La data di uscita della serie è ancora ignota, ma rientrerà probabilmente nell'inizio del 2023. Insieme a X-Men '97, What if? - Stagione 2, Loki - Stagione 2, Ironheart e tanto, tanto altro, quest'anno sarà un tripudio di freschezza per i fan della serialità. Non ci resta che attendere qualche mese per scoprire questo nuovo capitolo, oltre a risolvere qualche nostro interrogativo di fondo: ad esempio, Secret Invasion risponderà al problema principale della Fase 4 MCU?