Secret Invasion, nella serie sarà presente una citazione a Civil War!

Nell'MCU tutto ritorna anche le frasi che si pensa siano state dimenticate. A un decennio (cinematografico) da Civil War, Secret Invasion avrà al suo interno importanti elementi riconducibili alla pellicola che di più a segnato il destino delle precedenti fasi del Marvel Cinematic Universe.

Il riferimento non riguarda solo la frase "non fidarti di nessuno" pronunciata da Nick Fury verso Steve Rogers durante Civil War ma anche in alcuni elementi grafici del film. Una delle caratteristiche della pellicola era, infatti, segnalare quando l'ambientazione della pellicola cambiava passando tra le capitali internazionali. Questo tipo di font e lo stile di regia è stato ripreso sia nel trailer che in alcune clip di Secret Invasion facendo una specie di "ponte artistico" con altre pellicole del Marvel Cinematic Universe.

Mentre il nuovo trailer di Secret Invasion è dedicato al ritorno di Nick Fury, la serie tratterà una delle storie più complesse e ambigue dei fumetti Marvel. Oltre a conoscere meglio la popolazione degli Skrull, gli episodi metteranno al centro i problemi di fiducia di molti personaggi e la loro incapacità di fidarsi anche delle persone che hanno sempre definito vicine. Il clima di ansia e paranoia che caratterizzava il fumetto verrà traslato anche sul piccolo schermo.

Nel frattempo Secret Invasion potrà essere un modo per evolvere la formula Marvel prendono lo stile spy-thriller che ha caratterizzato la migliori pellicole del franchise. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!