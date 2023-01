Secret Invasion: la serie risponderà al problema principale della Fase 4 del MCU?

Come ogni nuovo inizio, anche la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ha faticato non poco a carburare e, soprattutto, a convincere i fan dopo l'epica conclusione di Avengers: Endgame. Avendo il compito di introdurre nuovi eroi e situazioni, adesso la Fase 5 può prendere il via e risolvere alcune cose che non hanno funzionato a dovere finora.

La risposta al problema principale della Fase 4, ovvero il motivo per cui non tutto ha funzionato alla perfezione nel corso di film e serie proposti dallo studio, potrebbe essere svelata - secondo una nuova teoria - nella serie Secret Invasion, che si preannuncia tra gli appuntamenti più importanti dell'attesa Fase 5 del MCU.

Affermare che gli Skrull abbiano rallentato il progresso di un intero franchise è un'affermazione enorme se non ci sono prove valide che lo dimostrino. Tuttavia, il MCU ha lasciato sottili indizi di questo in molti modi. Per cominciare, durante il Blip ci sono stati grandi capovolgimenti per i cattivi e capovolgimenti ancora maggiori per i personaggi secondari che hanno preso il sopravvento nell'universo. Un grande esempio è Wong, che è diventato uno dei personaggi preferiti dai fan sin da Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Durante il Blip, è diventato Stregone Supremo e ha contribuito a far evadere l'Abominio e a mantenere America Chavez su Kamar-Taj. Se fosse uno Skrull, avrebbe imparato molto in pochi anni e sarebbe una sorpresa perfetta per il pubblico.

Un'altra svolta entusiasmante potrebbe essere quella di Sharon Carter, che ha subito una drastica svolta diventando Power Broker. Quando viveva a Madripoor, era logico che volesse sopravvivere e abituarsi a una vita connessa al mercato nero delle armi e ai traffici di potere. Ma considerando chi era sua zia, la sua morale l'avrebbe fermata prima di iniziare una nuova operazione in una delle più grandi superpotenze del mondo. Sebbene si tratti solo di due esempi, sono importanti per dimostrare che i cambiamenti sono avvenuti, ma non c'è stata ancora nessuno sviluppo significativo.

Di conseguenza, è probabile che questi cambiamenti siano andati solo a vantaggio degli Skrull e che possano alludere a sorprese più grandi una volta lanciata Secret Invasion. Quindi con la Fase 5, il Marvel Cinematic Universe potrebbe esplodere con storie che recupereranno rapidamente il tempo perduto e la qualità della saga precedente.

Nell'attesa, trovate un approfondimento sul personaggio di Emilia Clarke in Secret Invasion e le ultime dichiarazioni di Olivia Colman.