Secret Invasion, nello show Marvel un giovane Nick Fury? La frase di Samuel L. Jackson

La prossima serie Marvel, Secret Invasion, potrebbe contenere alcune sequenze flashback, e l'ultimo post pubblicato sui social da Samuel L. Jackson ha stuzzicato i fan su quanto potrebbero aspettarsi dallo show. Le parole criptiche scritte come didascalia lascia aperta la possibilità che nei flashback compaia un giovane Nick Fury.

L'attore ha pubblicato un selfie nel quale indossa una maglietta del suo personaggio con la scritta:"Benda, nessuna benda, nessuna cicatrice, nessuna cicatrice. Old School Fury Day, devo trovare il Groove!".



Una frase davvero da interpretare e che potrebbe nascondere la possibilità di un giovane Nick Fury nelle sequenze flashback oppure che uno Skrull prenda le sue giovanili sembianze per raggiungere un determinato obiettivo.

Quell'Old School Fury Day specificato da Jackson nel post significa che proviene dal passato e quindi è possibile che la serie nasconda una versione young di Nick Fury, da mostrare brevemente per qualche istante, probabilmente.



Nel frattempo sono state diffuse altre foto di Samuel L. Jackson e Cobie Smulders, due dei protagonisti, dal set della serie attesissima nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Sul nostro sito potete scoprire tutto quello che possiamo aspettarci da Secret Invasion, con Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Emilia Clarke, Ben Mendelsohn, Olivia Colman e Christopher McDonald. Lo show è stato creato da Kyle Bradstreet per il servizio streaming Disney+ e basandosi sull'omonima trama della Marvel Comics.