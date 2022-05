Secret Invasion, in che modo gli Skrull si sono infiltrati sulla Terra?

Secret Invasion sarà ambientata durante il Blip e se da un lato questo facilita le possibilità di infiltrazione da parte degli Skrull, dall'altro crea numerosi problemi d'ordine pubblico e non solo, nel momento in cui la sconfitta di Thanos diventa definitiva.

La specie aliena infatti, ha potuto sostituirsi senza troppi problemi alla popolazione decimata dallo schiocco del Titano. Le persone prese dal panico, sono state sicuramente ben felici di scoprire che i propri cari sono sopravvissuti a quel nefasto evento ma poi, quando la metà della popolazione scomparsa è rientrata al proprio posto, per gli Skrull sono iniziati dei seri problemi.

In Secret Invasion, il crossover a fumetti opera di Brian Michael Bendis e Leinil Francis Yu, si scopre che questi alieni hanno sostituito gli umani per anni, riuscendo ad infiltrarsi in modo così sapiente da riuscire addirittura ad inserirsi in ruoli di comando con il solo scopo di conquistare la Terra.

Gli Skrull, introdotti per la prima volta in Captain Marvel, sono stati mostrati come più benevoli dei loro avversari, i Kree. Inoltre, poiché questa specie voleva semplicemente una casa in cui abitare, inizialmente c'è stata molta comprensione nei loro riguardi. Ma è importante rendersi conto non tutti gli Skrull la pensano allo stesso modo e questo crea ovviamente notevoli difficoltà per una pacifica convivenza.

In Secret Invasion scopriremo cose in più sugli Skrull, sulle loro dinamiche d'infiltrazione e soprattutto sulla loro storia. Voi cosa vi aspettate da questa serie? Ditecelo nei commenti.