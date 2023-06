Secret Invasion, gli Skrull hanno interrotto un matrimonio nella vita reale!

Difficile immaginare che gli Skrull di Secret Invasion possano interrompere un matrimonio, ma è proprio quello che è successo a una coppia felice e appassionata del MCU: l'utente Reddit @atiela_thehun, a testimoniare l'accaduto, ha pubblicato una foto in cui l'alieno appare in un abito elegante al Millennium Park di Chicago.

"Lo Skrull ha interrotto le foto del matrimonio del mio cliente al Millennium Park!" figura nella descrizione del post, prontamente ricondiviso dall'account Twitter di Secret Invasion: "Questa coppia ha abbracciato il cambiamento" aggiunge, in un chiaro riferimento all'evento comico Secret Invasion del 2008: in quell'occasione, infatti, annunci fotorealistici abbinavano Skrull a persone photoshoppate per assomigliare agli stessi; inoltre, alcune pubblicità chiedevano appunto di "abbracciare il cambiamento" – un ottimo slogan della serie crossover. Come potete osservare in calce alla notizia, il risultato finale è a dir poco inquietante... Che l'"opportunità eccezionale" qual è la sigla di Secret Invasion sia un riferimento alle pubblicità in questione?

Inoltre, l'operazione di marketing richiama il film horror Smile: era il febbraio 2023 quando Paramount assunse persone per stare in piedi o sedute durante eventi dal vivo o davanti spazi pubblicitari, così da mostrare un sorriso inquietante davanti alla telecamera. Il risultato? Molte persone hanno parlato del film, e il botteghino ne ha risentito positivamente.

Ideata da Kyle Bradstreet e diretta da Thomas Bezucha e Ali Selim, Secret Invasion mostra un gruppo di Skrull ribelli che vuole conquistare il pianeta Terra. Sarà compito di Nick Fury, ex-direttore dello S.H.I.E.L.D., a tentare di sventare l'imminente minaccia grazie al supporto dell'agente Hill e dell'alieno Talos. Il cast vanta attori di tutto rispetto: basti pensar a Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn (Talos), Kinglsey Ben-Adir (Gravik) e Olivia Colman (Sonya Falsworth).

Il primo episodio della serie è disponibile su Disney+ dal 21 giugno 2023. Stando alle parole del regista, non serve un recap per guardare Secret Invasion.