Secret Invasion, a sorpresa nel nuovo episodio torna un personaggio di Black Widow

Nel corso di questi cinque episodi di Secret Invasion sono stati molti i volti noti del Marvel Cinematic Universe a tornare nei loro rispettivi ruoli, da Cobie Smulders nei panni di Maria Hill a Martin Freeman in quelli di Everett Ross, fino a Don Cheadle nel ruolo di James Rhodes. Nell'ultimo episodio c'è stato uno dei ritorni più sorprendenti.

Nel frattempo, abbiamo assistito all'inaspettato ritorno di un personaggio semidimenticato di Black Widow. Si tratta del Rick Mason interpretato da O-T Fagbenle, che ha debuttato nel prequel del 2021 come amico fidato di Natasha Romanoff. In quel film, si è dimostrato abile nel fornire a Natasha identità e attrezzature false, riuscendo persino a procurarsi un Quinjet degli Avengers.

Per maggiori dettagli, recuperate la nostra recensione di Black Widow.

Ora Mason è tornato nel quinto episodio di Secret Invasion e non sembra essere cambiato molto dall'ultima volta che lo avevamo visto. Nick Fury è un ricercato internazionale e si rivolge quindi a Mason, che gli fornisce le credenziali e la tecnologia per superare indenne i controlli di sicurezza dell'aeroporto finlandese.

In vista del finale, Marvel ha pubblicato un nuovo trailer di Secret Invasion pochi giorni fa.

Nel corso dell'episodio, inoltre, Mason accenna anche al suo legame con Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), fornendo a Fury un travestimento in stile Mission: Impossible, il "Velo della Vedova" (alias il Velo Fotostatico), visto anche in Captain America: The Winter Soldier e The Falcon and the Winter Soldier.

Gli eventi di Black Widow si svolgevano nel 2016, tra Civil War e Infinity War, quindi cronologicamente questa è la prima volta che vediamo Mason nel MCU dopo nove anni. Sospettiamo che si tratti più di un cenno al passato che di una conferma del suo ritorno definitivo, ma in ogni caso è bello rivederlo ancora in giro nel Marvel Cinematic Universe.