Secret Invasion: spiegazione del finale dell'episodio 5 della serie Marvel

Siamo alle battute finali e tutto ciò che avviene nella quinta puntata di Secret Invasion con Samuel L. Jackson è preparatorio al finale di stagione programmato per la prossima settimana: Nick Fury sta per tornare al suo antico splendore nella sua prima serie da solista? Ecco cosa succede nel finale della quinta puntata di Secret Invasion.

Ci troviamo alla fine del quinto episodio di Secret Invasion dopo aver vissuto tutte le conseguenze di un'altra tragica morte per Fury. La perdita di Talos porta la superspia a far squadra con Sonya Falsworth dopo aver scoperto che Rhodes è uno Skrull: i due preparano il piano finale contro Gravik che gira intorno al campione di DNA di cui necessita per attivare i suoi Super Skrull. Il campione di Raccolto si trova in una lapida eretta in Finlandia poi recuperato da Fury che si prepara per l'ultimo scontro con Gravik che attendiamo nell'episodio 6.

Ma per quale motivo la superspia ha campionato il DNA degli Avengers se consapevole che potesse essere usato per scopi poco onorevoli? Fury rivela a Sonya di aver inviato infiltrati Skrull, incluso Gravik, sul sito della Battaglia della Terra vista in Avengers: Endgame per recuperare campioni di DNA da tutti i principali Vendicatori che sono rimasti feriti durante la battaglia. Probabilmente, la vittoria di Thanos ha scosso inevitabilmente Fury tanto da tenere per sé il DNA come misura di sicurezza.

Nick Fury è tornato: nei passati cinque episodi, chiunque lo conosca bene ha sentenziato come la superspia avesse perso lo smalto e l'autorevolezza di un tempo. Nel finale dell'episodio 5 di Secret Invasion torna a indossare la benda sull'occhio e il suo iconico trench lasciando intendere che è il grande ritorno di Nick Fury, molto atteso nelle precedenti fasi dell'MCU, è vicinissimo portando con sé la curiosità, inoltre, se la prossima apparizione di Fury in The Marvels farà da sequel o da prequel agli eventi di Secret Invasion?

Nella scena finale, Fury chiama qualcuno affermando che è ora di finirla: un grande mistero del finale che probabilmente si lega ancora una volta a Gravik e che scopriremo nella sesta e ultima puntata di Secret Invasion: nell'attesa potete dare un'occhiata alla nostra recensione della quinta puntata di Secret Invasion.