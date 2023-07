Secret Invasion, una star teme l'arrivo di Harrison Ford nell'MCU: 'Brutte notizie per me'

Come si può non essere felici dell'arrivo di un gigante come Harrison Ford nel proprio franchise? È praticamente impossibile, a meno che non ci si veda costretti a cedergli il posto: è quello che sta per capitare al povero Delmot Mulroney, la cui breve esperienza come Presidente degli Stati Uniti in Secret Invasion sta per giungere al termine.

A parlarne, dopo aver rivelato di non esser stato a conoscenza dell'esistenza del suo personaggio nell'MCU prima di Secret Invasion, è stato il diretto interessato, che ha voluto scherzare sul per lui nefasto arrivo della star di Indiana Jones e Star Wars nel futuro della saga.

"È una cattiva notizia, davvero una pessima notizia... No, ovviamente lo sapevo già. Non potrei chiedere di più. Sono così entusiasta ed appagato per aver fatto parte di Secret Invasion, ma non ho idea di cosa sarà di Ritson, se sopravvivrà, se continuerà ad avere un posto in questa storyline. Ovviamente sarebbe fantastico, ma se devo perdere le elezioni contro un cittadino americano e quel cittadino è Harrison Ford direi che va bene così" sono state le parole dell'attore.

Questo sì che vuol dire saper incassare la sconfitta, non trovate? Se solo tutti i politici fossero così diplomatici! Elezioni a parte, comunque, qui trovate il trailer del finale di Secret Invasion.