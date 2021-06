Secret Invasion: una star di True Detective si aggiunge al cast della serie Marvel?

Le serie tv targate Disney+ hanno dato il via alla Fase 4 del MCU che dovrebbe proseguire per lo meno fino al 2023. Tra le ultime uscite di questo nuovo corso, ci sarà anche Secret Invasion, lo show basato sul crossover a fumetti del 2008, che ci permetterà finalmente di riabbracciare il Nick Fury di Samuel L. Jackson.

Non solo vecchie conoscenze però, a quanto pare la nuova serie dei Marvel Studios ci farà incontrare anche volti nuovi e secondo un rapporto di The Illuminerdi, la star di True Detective Carmen Ejogo sarebbe in trattative piuttosto avanzate per ottenere un ruolo in Secret Invasion. Anche se non è ancora chiaro esattamente quale personaggio potrebbe interpretare, il rapporto indica che è "proveniente dallo stesso mondo" di Nick Fury e che si tratta di una "leader potente con fare da spia". Resta da vedere se Ejogo interpreterà proprio la moglie di Fury o un'altra donna del suo passato.

Il cast includerà tra gli altri anche Olivia Colman, Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Christopher McDonald e Killian Scott. Proprio sull'ex star di Game of Thrones stanno iniziando a circolare una serie di poster fan made in cui viene mostrata nei panni di Abigail Brand in Secret Invasion. I dubbi sono ancora tanti su questa nuova produzione Disney+ ma, una cosa è certa, rappresenterà un unicum nell'intero arco narrativo del Marvel Cinematic Universe. Noi siamo super curiosi di vederla e voi? Fatecelo sapere nei commenti.