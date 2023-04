Secret Invasion, svelata la data d'uscita del nuovo trailer

Secret Invasion si sta facendo attendere. A diversi mesi dall'uscita di She-Hulk la serialità Marvel ha voluto prendersi una pausa in un tentativo di attuare un pò di detox verso i tanti prodotti usciti negli ultimi anni. Nel frattempo, però, è stata svelata la dato d'uscita del nuovo trailer.

Nonostante i problemi che stanno colpendo i Marvel Studios nelle ultime settimane, la grande macchina guidata da Kevin Feige sembra non avere la minima intenzione di fermarsi. Mentre è stata ufficializzata la data d'uscita di Secret Invasion, alcuni insider hanno rivelato quando arriverà il nuovo trailer della serie con protagonisti Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn. Anticipato come un thriller di spionaggio paranoico e al cardiopalma, la serie tratterà delle "invasioni" degli Skrull in posizioni di rilievo della politica e dell'economia globale.

Il nuovo trailer di Secret Invasion, a quanto pare, arriverà domenica sera (notte italiana) su ESPN. Al momento non si sa molto riguardo ciò che dovrebbe comparire nei pochi minuti concessi ma, il pubblico, ha potuto avere una piccola anticipazione nelle foto promozionali pubblicate diversi giorni fa. Queste mostrano non solo il particolare legame che unisce Nick Fury e Talos ma anche il ritorno di molti personaggi come la Maria Hill di Cobie Smulders oppure l'Everett Ross di Martin Freeman.

In attesa dell'uscita della serie è stato svelato il ruolo di Emilia Clarke in Secret Invasion. Per tanto tempo i Marvel Studios hanno preferito mantenere segreta questa informazione in modo da aumentare l'attesa intorno al prodotto. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!