Secret Invasion, svelato il titolo di lavorazione della serie Marvel

Tra i titoli più attesi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, la serie di Secret Invasion seguirà il Nick Fury di Samuel L. Jackson alle prese con una fazione della razza aliena mutaforma che si è infiltrata di nascosto nel pianeta Terra.

Lo show ha da poco accolto nel cast due nomi altisonanti come quelli di Emilia Clarke, la Daenerys di Game of Thrones, e l'attrice premio Oscar Olivia Colman, ma al momento non è ancora stato annunciato quando entrerà effettivamente in produzione. Tuttavia, il sito The Ronin riporta che le riprese dovrebbero svolgersi il prossimo autunno nel Regno Unito sotto il titolo di lavorazione di "Jambalaya".

Per chi non lo sapesse, la Jambalaya è un piatto a base di riso tipico della Louisiana. Al momento non è chiaro se si tratti di un indizio sulla trama di Secret Invasion, ma ormai sappiamo che spesso i titoli di lavorazione vengono scelti senza alcun collegamento effettivo al prodotto di riferimento.

La prima stagione di Secret Invasion sarà composta da 6 episodi, che dunque potrebbero avere un minutaggio simile a quelli di The Falcon and the Winter Soldier. La data di uscita non è ancora stata rivelata, ma a giudicare dal calendario delle serie in arrivo dovrebbe approdare su Disney+ nel corso del 2022.

