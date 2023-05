Secret Invasion: svelato il numero e la durata degli episodi della serie Marvel

Con l'arrivo nelle sale di Guardiani della Galassia 3, i riflettori sono tutti puntati sull'ultimo film di James Gunn che di fatto dice addio ai Marvel Studios per dedicarsi a tempo pieno alla sua prossima avventura con i DC Studios. Nelle prossime settimane sarà invece il turno di Secret Invasion, di cui scopriamo oggi il numero di episodi.

Era dallo scorso agosto, se facciamo eccezione per gli Speciali su Licantropus e l'Holiday Special sui Guardiani, che i Marvel Studios non distribuivano una nuova serie televisiva ambientata nel MCU. Previsto per l'esordio il prossimo 21 giugno, come abbiamo visto nel nuovo trailer di Secret Invasion, lo show porterà Nick Fury (Samuel L. Jackson) di nuovo in prima linea.

La serie si presenta come una spy story fantascientifica ambientata nell'Universo Cinematografico Marvel e ha un cast piuttosto ricco di star a sostenerlo. Da tutto ciò che abbiamo visto nel primo trailer, sembra che Secret Invasion sarà un grande successo su Disney+ o almeno il pubblico è impaziente di sapere cosa accadrà e soprattutto di assistere a una serie dignitosa dopo il fiasco di She-Hulk e Ms. Marvel. Non è mai stato rivelato se gli episodi di Secret Invasion avranno una durata di un'ora o di mezz'ora ciascuno, ma ora abbiamo finalmente una risposta: secondo l'ultimo numero di Empire Magazine, Secret Invasion avrà sei episodi che dureranno all'incirca un'ora ciascuno.

Secret Invasion sarà incentrato sui personaggi del MCU Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Mendelsohn) alle prese con un'invasione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati in tutti gli aspetti della vita sulla Terra. Tra gli altri personaggi del MCU a fare ritorno ci saranno Cobie Smulders nel ruolo di Maria Hill, Don Cheadle nel ruolo di James "Rhodey" Rhodes / War Machine e Martin Freeman nel ruolo di Everett K. Ross.

Tra i nuovi membri del cast figurano Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney e Killian Scott. La serie sarà scritta e prodotta esecutivamente da Kyle Bradstreet e diretta da Thomas Bezucha e Ali Selim.

"Amo interpretarlo e amo il fatto che lo stiano aprendo a tutte queste altre possibilità", ha rivelato Samuel L. Jackson a Empire Magazine. "Quindi spero di non aver finito, e in questa nuova fase del MCU continuerò a fluttuare dentro e fuori da lì in qualche modo".

"Ho dovuto capire alcune cose e lavorare su alcune novità, cosa che ho cercato di fare per un po'. È bello avere l'opportunità di scoprire chi era e di approfondire quanto il suo lavoro incida sulla sua vita privata". Jackson ha aggiunto.