Secret Invasion, svelato il ruolo di Emilia Clarke? La serie esplorerà il lato spy del MCU

L'imminente Secret Invasion, nuova serie Marvel Studios in uscita su Disney+, sarà incentrata sul mondo degli agenti segreti sotto copertura, e le recenti indiscrezioni sul casting suggeriscono che la serie si immergerà in profondità nel mondo dello spionaggio del Marvel Cinematic Universe.

Secondo quanto riferito da Murphy's Multiverse, Olivia Colman ed Emilia Clarke interpreteranno il ruolo di due spie in Secret Invasion, e oltre a loro ci saranno altri tre personaggi legati al mondo dello spionaggio. I ruoli delle due attrici non sono stati ancora rivelati, ma il report suggerisce che potrebbero essere degli Skrull mutaforma che si infiltrano nella comunità di supereroi e nel resto della popolazione terrestre. La razza aliena è apparsa in Captain Marvel del 2019 e Nick Fury, il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson, si è rivelato essere uno Skrull nella scena post-crediti di Spider-Man: Far From Home del 2019.

Dopo il report di Murphy's Multiverse è ovviamente partito il toto-ruolo per Emilia Clarke e Olivia Colman, che potrebbero anche interpretare dei personaggi noti dei fumetti Marvel. Eppure l'elenco di famose spie Marvel si sta riducendo, considerato che Natasha Romanoff, alias Black Widow, è stata a interpretata da Scarlett Johansson nell'MCU (ed è morta in Avengers: Endgame del 2019), Sharon Carter è già interpretata da Emily VanCamp (vista recentemente in The Falcon and the Winter Soldier su Disney+) e Bobbi Morse, alias Mockingbird, è stata interpretata da Adrianne Palicki in Agents of SHIELD (anche se Agents of SHIELD non fa parte del canone MCU).

Secret Invasion vede la partecipazione di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn nei panni di Talos, con Kingsley Ben-Adir e Christopher McDonald in ruoli sconosciuti. La serie non ha ancora una data d'uscita, ma le riprese di Secret Invasion sono iniziate a settembre ed è facile ipotizzare una finestra di lancio tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.