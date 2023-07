Secret Invasion, Talos può tornare nel futuro del MCU? Risponde il regista

I devastanti lutti di Secret Invasion si sono rivelati, nel corso della prima stagione della miniserie, un punto di svolta importante per Nick Fury. Ma su un personaggio in particolare insiste il fandom MCU chiedendosi se, vista la sua longevità all'interno del franchise, ci siano per lui reali possibilità di un ritorno.

La morte di Talos, Skrull tra i più grandi amici di Nick Fury, è sicuramente tra le più dolorose dell'MCU e nei successivi eventi del finale di Secret Invasion non sembrerebbe ci sia spazio per una possibile resurrezione di Talos. Ma stiamo parlando dell'MCU e tra supereroi, mutanti e alieni forse non c'è mai niente di definitivo come le parole del regista della miniserie Disney+ su Nick Fury: "Il ritorno di un personaggio è oltre il mio impegno nell'MCU quindi non posso nemmeno parlare del perché della morte di Talos", ha detto Ali Selim nel podcast Phase Zero Marvel.

Dopo essere stato celebrato il funerale potrebbero non esserci più speranze per il ritorno di Talos, eppure il regista, che definisce il rapporto tra Fury e lo Skrull "una storia d'amore al pari del matrimonio con Varra", sembrerebbe non avere ancora finito con Talos seppur in un modo diverso da ciò che speravamo. Infatti, come ricorderete in Spider-Man: Far from Home Nick Fury non era altro che Talos e dunque potrebbero essere infinite le avventure dello Skrull nei panni della superspia dello SHIELD ambientate prima degli eventi di Secret Invasion.

Secret Invasion potrebbe aver influenzato il futuro dell'MCU, e nell'attesa di scoprirlo non perdetevi le prossime serie TV del Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney+!