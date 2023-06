Secret Invasion, il nuovo teaser è tutto dedicato al ritorno di Nick Fury!

Il Nick Fury che vedremo in Secret Invasion sarà finalmente di nuovo l'unico e solo Nick Fury, quello nato e cresciuto sulla Terra: il personaggio di Samuel L. Jackson ricoprirà un ruolo fondamentale nell'imminente serie targata Marvel Cinematic Universe, come il teaser rilasciato pochi minuti fa non manca di ricordarci.

Qualche giorno dopo l'arrivo delle emoji ufficiali di Secret Invasion, infatti, gli Studios ci ricordano l'arrivo a brevissimo della serie pronta a fare il suo esordio su Disney+ mostrandocene un po' di minutaggio tutto dedicato al nostro boss dello SHIELD finalmente di ritorno sul nostro pianeta (Fury, come sicuramente ricorderete, era stato sostituito per un po' di tempo da uno Skrull).

Il teaser non ci svela granché sulla trama del nuovo show Marvel, se non che tutto girerà intorno a un'invasione (ma va!) i cui responsabili sembrano parecchio difficili da individuare; il nostro Nick sembra ricercato in ogni dove ("Mamma mi ha sempre detto che sono speciale", chiosa soddisfatto il nostro eroe), e in tutto ciò s'inseriscono per alcuni istanti i personaggi di Emilia Clarke e Olivia Colman, attesissime new entry nel franchise.

Cosa ne dite? Vi sembra abbastanza per incuriosirvi? Diteci la vostra nei commenti! Una nuova teoria, intanto, ha provato a collegare Secret Invasion a Gli Eterni.