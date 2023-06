Secret Invasion: una nuova teoria collega gli Skrull della serie Marvel agli Eterni!

La prima serie Marvel Studios in arrivo su Disney+ quest'anno sarà l'attesa Secret Invasion, il cui debutto in streaming è previsto per la fine di giugno. Si tratterà di una serie importante per il Marvel Cinematic Universe che porterà direttamente agli eventi di The Marvels, ma una particolare teoria dei fan tirerebbe in ballo perfino gli Eterni.

Spider-Man: Far From Home ha già dimostrato che, sebbene esistano cellule dormienti Kree sulla Terra, esse sono ben lontane dall'essere le uniche minacce del pianeta. Infatti, gli Skrull hanno dimostrato che il tempo può cambiare le cose e che, sebbene siano stati vittime del passato, possono ancora causare gravi danni. Recuperate il trailer di Secret Invasion per capire a che punto eravamo rimasti.

Ora che un gruppo lo ha dimostrato, con piani per rovesciare i governi mondiali, è anche richiamato a un'origine segreta che potrebbe spiegare il loro comportamento aggressivo e perfino far presagire il ritorno degli Eterni.

Come gli umani della Terra, i Celestiali visitarono gli esseri di Skrullos e condussero i loro esperimenti per creare un altro trio di organismi. I primi Skrull tradizionali non avevano poteri, ma potevano evolversi come gli umani. Poi ci sono stati gli Skrull eterni che, come gli umani, avevano poteri destinati a fare la differenza. Infine, gli Skrull Devianti erano gli unici in grado di mutare forma e i più comuni nel canone. Il motivo per cui sono diventati così comuni è che hanno iniziato una guerra con le altre due specie, sradicandole e diventando la specie dominante.

Nel MCU, i Devianti erano un passo verso gli Eterni piuttosto che un pezzo dell'esperimento più ampio condotto dai Celestiali. Ma poiché erano così feroci, gli Eterni furono portati sulla Terra per sradicarli. Tuttavia, nel caso degli Skrull, se le loro radici devianti dovessero essere mantenute, è possibile che si siano evoluti come Kro, abbiano sradicato gli Eterni e siano ulteriormente cresciuti e cambiati in ciò che è stato introdotto in Capitan Marvel.