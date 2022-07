Secret Invasion, torna Martin Freeman: la serie sarà connessa al Wakanda?

Dopo un'assenza dal franchise lunga quasi cinque anni, Martin Freeman dice la sua sulle voci relative a un possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe con l'attesa serie Secret Invasion. Ecco le dichiarazioni dell'attore che ha interpretato l'agente Everett Ross, in una recente intervista con Radio Times!

Dopo il suo debutto nel film Captain America: Civil War (2016), l'agente Ross è apparso anche nel film premio Oscar Black Panther (2018), in cui ha aiutato il popolo di Wakanda a sconfiggere Killmonger. In futuro, lo rivedremo non solo nel film Black Panther: Wakanda Forever, atteso in sala entro la fine dell'anno, ma anche nella serie TV Marvel's Secret Invasion.

Infatti, parlando con Radio Times a proposito della stagione 3 di Breeders, l'attore britannico ha commentato l'ipotesi del possibile ritorno nell'universo Marvel con la futura serie Secret Invasion, già ventilata da Samuel L. Jackson colpevole di aver già spoilerato il futuro di Nick Fury: "Per non mettere in imbarazzo Samuel dirò... Non dirò che si sbaglia clamorosamente e che si sbaglia con Sam Rockwell. Quindi sì, potrei davvero apparire".

Nel frattempo, proseguono le riprese di Secret Invasion. Nelle scorse settimane Jackson ha aggiornato i fan sulla lavorazione dello show che lo vedrà protagonista: "No, non abbiamo finito. Dovrò tornare a Londra ad un certo punto ad agosto, tornerò a girare roba per The Marvels e poi a girare altra roba per Secret Invasion".

Nell'attesa serie Marvel scopriremo come gli Skrull si sono infiltrati sulla Terra, rimpiazzando supereroi e alte cariche delle istituzioni. Samuel L. Jackson tornerà a interpretare Nick Fury insieme a Cobie Smulders nei panni di Maria Hill, Don Cheadle in quelli di Rhodey e Ben Mendelsohn come Talos. Ma non è tutto: il cast di Secret Invasion includerà anche la star di Game of Thrones Emilia Clarke nel ruolo di Abigail Brand, nonché Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman e Carmen Ejogo.