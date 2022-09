Secret Invasion, finalmente il primo trailer! C'è anche il debutto di Emilia Clarke

Alla D23 è appena stata presentata la nuova emozionante serie tv Secret Invasion, che arriverà sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ nella primavera 2023 e avrà per protagonista l'iconico Nick Fury di Samuel L. Jackson.

Lo show, che farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, vede anche Don Cheadle nei panni di War Machine, Cobie Smulders riprendere il ruolo di Maria Hill, spia decorata e fedele braccio destro di Nick Fury, oltre a Ben Mendelsohn che torna nei panni di Talos, dopo il debutto in Captain Marvel e il cameo in Spider-Man: Far From Home. A loro si aggiungono anche Kingsley Ben-Adir, la star di Game of Thrones Emilia Clarke, e l'attrice premio Oscar Olivia Colman.

La serie evento crossover mostra una fazione di Skrull mutaforma che da anni si infiltra sulla Terra: al momento non sono stati rivelati nuove informazioni sulla trama, ovviamente segretissima, ma il trailer che potete trovare all'interno dell'articolo anticipa una storia spy-thriller ad alta tensione. Che cosa ve ne pare, almeno a giudicare da queste prime immagini? Come sempre, fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate in basso!

Ricordiamo che alla d23 i Marvel Studios hanno mostrato anche il trailer di Werewolf by Night, speciale di Halloween in arrivo in esclusiva su Disney Plus. Come esclusiva dei presenti alla convention, inoltre, sono stati mostrati anche i trailer di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, di Black Panther: Wakanda Forever e della nuova serie tv Iron Heart.