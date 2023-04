Secret Invasion, dopo il trailer i fan si lamentano per un'assenza: 'Dov'è Chloe Bennet?'

Il nuovo trailer di Secret Invasion ha svelato molti dettagli su quella che è tra le serie più attese dei Marvel Studios di quest'anno, ma nonostante alcune indiscrezioni lasciassero pensare il contrario, a quanto pare Chloe Bennet non farà parte del cast dello show, cosa che ha scatenato l'indignazione di alcuni dei sostenitori di Daisy Johnson.

Mentre il trailer ci ha svelato molti dettagli su quello che sarà un vero e proprio thriller di spionaggio alla maniera di Captain America: The Winter Soldier, nel filmato non c'è traccia della Daisy Johnson di Chloe Bennet, personaggio apparso l'ultima volta in Agents of SHIELD della ABC.

Sebbene non ci siano state voci o report seri sul ritorno del personaggio Marvel, i fan avevano ipotizzato un potenziale cameo durante quest'ultimo fine settimana dopo aver scoperto che era in arrivo un nuovo trailer di Secret Invasion. Queste speculazioni non sono arrivate dal nulla, dato che Quake è una figura importante nei fumetti su cui si basa la serie, in cui è diventata una delle consigliere più fidate di Fury e ha formato il supergruppo Secret Warriors sotto la sua guida.

Dopo le numerose speculazioni dei fan all'epoca delle riprese, la Bennet è intervenuta sul suo profilo Instagram dichiarando di non essere coinvolta in Secret Invasion.

"Ho evitato di dire qualcosa in generale, sui social media o altro, perché pensavo che forse la cosa si sarebbe sgonfiata, ma non è stato così. Non sono in alcun modo legata o coinvolta, nemmeno in minima parte, nella serie Secret Invasion dei Marvel Studios. Onestamente non so nemmeno cosa sia", ha spiegato Bennet.

"Vengo qui a dirlo solo perché sono arrivata al punto che ogni giorno ricevo centinaia di messaggi su questo argomento. Ora mi stanno avvicinando di persona. Oggi è successo nella corsia degli assorbenti di Target. Per essere chiari, adoro l'entusiasmo e i vostri messaggi, so che sono dettati dall'entusiasmo e da un profondo amore, e voglio tanto bene a tutti".