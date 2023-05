Secret Invasion: nel nuovo trailer Nick Fury è pronto a combattere la guerra

I Marvel Studios hanno diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di Secret Invasion, la prossima serie del Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney+ esattamente tra un mese. Nel filmato vediamo tante immagini inedite, ma soprattutto ci si rende conto della centralità del personaggio di Nick Fury, ancora interpretato da Samuel L. Jackson.

Il trailer vede Fury incontrare personaggi come il James Rhodes di Don Cheadle, meglio conosciuto come War Machine, per prepararsi all'imminente guerra che sa essere imminente. Fury dichiara inoltre la necessità di combattere questa battaglia da solo, sia per un fatto personale che per il fatto che sono rimasti pochi quelli di cui potersi fidare, con amici e alleati potenzialmente sostituiti da Skrull mutaforma nell'ambito dell'invasione segreta che dà il titolo allo show.

Il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, Secret Invasion, si svolgerà subito dopo gli eventi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, e vedrà Fury opporsi all'invasione degli Skrull, che sembrano essersi infiltrati in quasi tutti i livelli del governo e in varie agenzie clandestine. A marzo, Jackson ha spiegato perché i fan non possono aspettarsi di vedere nessuno dei più potenti eroi della Terra aiutarlo in questa battaglia, spiegando: "Quello che non fa è chiamare i suoi superamici. Questo fa parte del dilemma... Lo scoprirete. C'è un'ottima ragione per cui eviterà di farlo".

Nel frattempo, Ant-Man and the Wasp: Quantumania è arrivato su Disney+ lo scorso mercoledì.

Jackson in precedenza ha parlato dell'importanza di Secret Invasion e di come la serie paventerà la strada che condurrà il Marvel Cinematic Universe a The Marvels, che lo vedrà ancora nel cast insieme al trio composto da Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, rispettivamente nei panni di Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan. Parlando della natura interconnessa del MCU, Jackson ha semplicemente dichiarato: "Questa serie deve accadere affinché The Marvels possa verificarsi".

Secret Invasion vedrà l'esordio di Emilia Clarke nel MCU al fianco di Jackson nel ruolo della mutaforma Skrull G'iah. All'inizio di maggio, Clarke ha commentato l'arco di sei episodi di Secret Invasion: "È sicuramente una serie per i fan, ma è anche una serie che mia madre, che non segue i film della Marvel, potrà guardare e capire". Clarke ha poi parlato dei pericoli insiti nel genere stesso, in quanto i fan potrebbero facilmente trovarsi in una situazione "in cui se non hai guardato tutti gli altri 17 film o serie, non lo capirai". Clarke promette: "Questa volta non sarà affatto così".

Secret Invasion debutterà il 21 giugno prossimo su Disney+.