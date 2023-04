Secret Invasion: nel nuovo trailer Nick Fury è l'uomo più ricercato del pianeta

I Marvel Studios hanno finalmente diffuso in streaming, come promesso, il nuovo trailer ufficiale di Secret Invasion, l'attesissima serie che debutterà il prossimo giugno su Disney+. Protagonista principale della storia è il Nick Fury di Samuel L. Jackson che dopo un lungo periodo lontano dal pianeta Terra torna per sventare una nuova invasione.

Il nuovo trailer ci offre un'anteprima dell'escalation della battaglia per la Terra, quando Nick Fury torna dallo spazio per fermare gli Skrull. Qui trova una situazione molto diversa da quella che aveva lasciato al momento della sua partenza, molto peggiorata in termini di sicurezza. Gli Avengers non esistono più e lo SHIELD è ormai storia vecchia, quindi le difese del pianeta sono state gravemente compromesse. Nel corso del filmato vediamo anche i personaggi interpretati da Emilia Clarke e Olivia Colman, che ci danno alcuni indizi sulle loro motivazioni senza per fortuna svelare troppo.

Oltre a Samuel L. Jackson, torneranno nei loro ruoli anche Ben Mendelsohn e Cobie Smulders, rispettivamente Talos e Maria Hill. Anche il James "Rhodey" Rhodes di Don Cheadle e l'Everett K. Ross di Martin Freeman appariranno nella serie (come vediamo nel trailer). Oltre a questi ritorni, in Secret Invasion verranno introdotte alcune delle novità più attese del MCU. Tra queste, come detto, Emilia Clarke nel ruolo di G'iah, la figlia del personaggio Skrull di Mendelsohn, Olivia Colman nel ruolo di Sonya Falsworth e Kingsley Ben-Adir nel ruolo di Gravik.

Dermot Mulroney dovrebbe interpretare il Presidente degli Stati Uniti nella serie. Carmen Ejogo, Killian Scott, Christopher McDonald e Charlayne Woodard sono stati scritturati in ruoli ancora sconosciuti.

Secret Invasion vedremo anche un cambiamento nelle dinamiche tra questi personaggi che i fan hanno imparato ad amare. Per esempio, Smulders ha rivelato che scopriremo un lato diverso di Maria Hill, che ha "esaurito la pazienza" verso il suo mentore, Nick Fury. D'altro canto, Jackson ha spiegato che al debutto della serie gli spettatori incontreranno un Nick Fury più vulnerabile.

Secret Invasion debutterà il 21 giugno su Disney+ e comprenderà sei episodi.