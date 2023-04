Secret Invasion: trailer, poster e data d'uscita italiana per la nuova serie tv Marvel

Dopo la pubblicazione del trailer ufficiale di Secret Invasion in versione originale, la piattaforma di streaming on demand Disney Plus ci ha fornito per l'attesissima nuova serie tv dei Marvel Studios anche il materiale promozionale per il mercato italiano.

Oltre al trailer doppiato in italiano, che come al solito potete riprodurre nel player in alto, in calce all'articolo trovate anche il poster ufficiale di Secret Invasion, che ritrae l'amatissimo Nick Fury di Samuel L Jackson in una sorta di 'manifesto da ricercato' mentre le sue sembianze mutano in quelle di un alieno mutaforma Skrull.

Nella nuova serie Marvel Studios Secret Invasion, ambientata nel presente del MCU, Nick Fury viene a conoscenza di un'invasione segreta della Terra da parte di una fazione di Skrull, che per anni hanno apparentemente utilizzato le proprie abilità di camuffamento per infiltrarsi nel pianeta. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra, per cercare di sventare l'imminente invasione Skrull e salvare ancora una volta l'umanità. Nel cast, oltre a Samuel L. Jackson, tornano anche Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Don Cheadle e Martin Freeman, con gli esordi nel MCU di Kingsley Ben-Adir, Christopher McDonald, Olivia Colman ed Emilia Clarke nel ruolo della figlia di Talos, personaggio già apparso in Captain Marvel in versione bambina.

Secret Invasion uscirà su Disney Plus dal 21 giugno prossimo, in contemporanea mondiale in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.