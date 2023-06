Secret Invasion ha usato l'IA per i titoli di testa. Ali Selim ha spiegato il perché

È finalmente giunto il momento di Secret Invasion, la serie incentrata sul personaggio di Nick Fury che racconta dell’invasione aliena da parte dei mutaforma Skrull e del tentativo dell’ex direttore dello S.H.I.E.L.D. di fermare la cospirazione. Ali Selim, ha spiegato perché è stata usata l’IA per la creazione dei titoli di testa.

Vi abbiamo già mostrato il bellissimo poster promozionale per l’uscita di Secret Invasion, e, dopo il debutto odierno del primo episodio sulla piattaforma Disney+, una delle cose che ha destato nei fan più curiosità è stata la notizia che la Marvel ha per la prima volta usato l’intelligenza artificiale per generare dei contenuti in uno dei suoi prodotti.

Ali Selim, regista dello show, ha spiegato a Polygon perché è stata fatta una scelta di questo tipo per realizzare i titoli iniziali della serie, partendo proprio dalla trama del nuovo prodotto della casa delle idee: “Tutto è venuto fuori proprio dall’identità degli Skrull che cambiano forma. Chi ha fatto questo? Chi è questo?”.

Selim ha poi ammesso candidamente di non capire troppo bene come funzioni l’IA ma di essere stato attratto dal modo in cui poteva essere utilizzata per tirare fuori il senso di presagio che voleva trasmettere con i titoli di testa: “Parlavamo con loro di idee, temi e parole e poi il computer faceva qualcosa. E poi potevamo cambiarlo un po’ usando le parole e cambiava”.

L’uso dell’intelligenza artificiale in questa produzione Marvel sta già suscitando polemiche in rete e potrebbe segnare un precedente clamoroso per tutta l’industria dell’intrattenimento.

In attesa di capire meglio quali saranno le conseguenze della scelta fatta nel nuovo show con Samuel L. Jackson, vi lasciamo a un articolo che spiega 5 cose da sapere prima di vedere Secret Invasion.