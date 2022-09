Secret Invasion, il War Machine di Don Cheadle è in realtà uno Skrull?

Il primo trailer di Secret Invasion ci ha aperto ufficialmente le porte della nuova serie Marvel prossimamente in arrivo su Disney+ e in molti, vista la trama dello show in questione, hanno ipotizzato che il War Machine di Don Cheadle possa essere in realtà uno Skrull.

Come sanno bene i fan di questo universo cinematografico esteso, questa razza aliena si è infiltrata nella società civile prendendo numerosi ruoli di spicco sostituendo di fatto alcuni dei personaggi più in vista di questo mondo fittizio e alcuni, sospettano che tra questi ci sia anche James Rupert "Rhodey" Rhodes.

Nel primo filmato relativo a Secret Invasion, il Nick Fury di Samuel L. Jackson chiede proprio a lui se conosce davvero le persone che lo circondano, con chiaro riferimento alla razza degli Skrull senza però immaginare minimamente che proprio l'eroe noto come War Machine potrebbe esserlo.

Tutto questo potrebbe portare finalmente ad Armor Wars, la serie di cui Don Cheadle sarà protagonista e in cui avrà il compito di recuperare l'attrezzatura trafugata di Tony Stark. Ma per quale ragione la tecnologia del nostro Iron Man sarebbe dovuta finire nelle mani sbagliate se controllata ad occhio proprio dal suo amico Rhodes? Forse anche lui è stato sostituito da un alieno mutaforma che gli ha impedito di svolgere il suo dovere? Solo l'arrivo di Secret Invasion potrà dircelo con certezza.