Secrets of Sulphur Springs, la serie mistery arriva su Disney+: trailer e tutti i dettagli

Dopo il debutto su Disney Channel, Secrets of Sulphur Springs si prepara ad approdare anche sul servizio streaming della Casa di Topolino. La serie mistery thriller esordirà infatti su Disney+ il prossimo 26 febbraio, in anticipo rispetto alla messa in onda del finale di stagione sul network.

Non essendo una serie originale Disney+, al momento la data sembra fare riferimento solamente al catalogo americano, mentre non sappiamo se lo show seguirà lo stesso percorso in Italia (dove è ancora inedito) oppure se da noi approderà direttamente sulla piattaforma.

Ambientata nella città immaginaria di Sulphur Springs, in Louisiana, la serie racconta le vicende del dodicenne Griffin Campbell, la cui vita è stata sconvolta dal padre Ben. L'uomo si è trasferito con la famiglia a Chicago per diventare il proprietario di un albergo abbandonato, il Tremont. La famiglia Campbell, che include anche la madre di Griffin, Sarah, e i suoi fratelli gemelli più giovani Wyatt e Zoey, si trasferisce così al Tremont nella speranza di farlo tornare la vivace meta per le vacanze che era un tempo.

Durante il suo primo giorno di scuola, Griffin sente delle voci secondo cui l'hotel è infestato dal fantasma di Savannah, una ragazza scomparsa decenni fa. Presto fa l'amicizia di Harper, un suo compagno di classe in cerca di forti emozioni, e insieme scoprono un portale segreto che consente loro di viaggiare indietro nel tempo per scoprire indizi sul mistero della città.



All'interno della news potete dare un'occhiata al trailer ufficiale.



A proposito di Disney+, vi ricordiamo che il 23 febbraio sarà integrato il catalogo di Star. Durante l'evento di presentazione dei nuovi titoli, la compagnia ha annunciato tra le altre cose lo sviluppo della quarta stagione di Boris.