See, Jason Momoa e Dave Bautista sono pronti allo scontro nel trailer della stagione 2!

Apple TV+ ha diffuso in rete il trailer ufficiale della seconda stagione di See, la serie fantasy con protagonista Jason Momoa che in questo nuovo arco narrativo vedrà anche il debutto di Dave Bautista nei panni di Edo Voss, fratello del protagonista.

Il filmato, che potete trovare all'interno della news, continua ad alimentare l'attesa verso lo scontro tra Baba ed Edo Voss mentre diamo un'occhiata al modo in cui i due fratelli sono diventati nemici, mostrando nel frattempo l'imminente guerra tra il Regno di Paya e la Repubblica Trivantiana.

Creata e scritta da Steven Knight (Peaky Blinders), See è ambientata in un lontano futuro in cui l'umanità ha perso il senso della vista. Nella stagione 2, in arrivo su Apple TV+ il prossimo 27 agosto, Baba Voss lotterà per riunire la sua famiglia e allontanarsi dalla guerra e dalla politica che lo circondano, ma più si allontanerà e più verrà risucchiato in profondità, e l'arrivo del fratello non farà che peggiorare la situazione.

La serie vede nel cast anche Alfre Woodard, Hera Hilmar, Sylvia Hoeks, Christian Camargo, Yadira Guevara-Prip, Nesta Cooper e Archie Madekwe, mentre le new entry includono Eden Epstein, Tom Mison, Hoon Lee, Olivia Cheng, David Hewlett e Tamara Tunie.

Vi ricordiamo che sia Momoa che Bautista prossimamente appariranno anche in Dune, l'atteso adattamento diretto da Denis Villeneuve in arrivo nelle sale italiane il 16 settembre.