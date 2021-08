See 2, Jason Momoa vs Dave Bautista: è scontro tra titani nel nuovi trailer!

Dopo il trailer ufficiale di See 2 diffuso a luglio, Apple TV+ è tornata ad anticipare la seconda stagione della serie post-apocalittica con due nuovi filmati ufficiali incentrati sullo scontro tra Jason Momoa e Dave Bautista.

La star dei Guardiani della Galassia debutterà infatti nella serie come interprete di Edo Voss, fratello del protagonista. In questo secondo arco narrativo, Baba Voss lotterà per riunire la sua famiglia e allontanarsi dalla guerra e dalla politica che lo circondano, ma più si allontanerà e più verrà risucchiato in profondità, e l'arrivo del fratello non farà che peggiorare la situazione.

"Volevo lavorare con Momoa da anni. Ci troviamo proprio bene" ha dichiarato Bautista in una recente intervista con Variety. "È strano. Siamo così simili in certi modi, ma le nostre personalità e le nostre energie sono su estremi opposti. Lui è una persona ad altissima energia, molto estroversa, mentre io sono introverso e a bassissima energia."

"Ho lavorato con lui e mi ha fatto bendare gli occhi e usare un bastone. Lo abbiamo fatto giorno dopo giorno. Mi ha anche insegnato a vedere con le orecchie. A concentrarsi per usare le orecchie come se fossero i tuoi occhi."



La stagione 2 di See debutta su AppleTV+ oggi 27 agosto.

Vi ricordiamo che Momoa e Bautista prossimamente appariranno in Dune, nuovo e atteso adattamento del romanzo di Frank Herbert per la regia di Denis Villeneuve.