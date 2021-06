See 2, nuovo trailer con Jason Momoa e Dave Bautista: Apple annuncia la stagione 3!

Dopo aver presentato la serie sci-fi Invasion con Sam Neill, Apple TV+ ha diffuso in rete il steaser trailer della seconda stagione di See, la serie post-apocalittica con protagonista Jason Momoa.

Il filmato, che potete trovare all'interno della news, mostra il debutto di Dave Bautista nei panni di Edo Voss, il fratello di Baba Voss (Momoa) e una serie di altre new entry tra cui Eden Epstein (Sweetbitter), Tom Mison (Watchmen), Hoon Lee (Warrior), Olivia Cheng (Warrior), David Hewlett (The Shape of Water) e Tamara Tunie (Flight).

In concomitanza con la pubblicazione del trailer, la compagnia di cupertino ha annunciato ufficialmente che See è stata rinnovata per una terza stagione le cui riprese si stanno già svolgendo a Toronto, in Canada.

Creata e scritta da Steven Knight (Peaky Blinders), la serie è ambientata in un lontano futuro in cui l'umanità ha perso il senso della vista. Nella stagione 2, in arrivo su Apple TV+ il prossimo 27 agosto, Baba Voss lotterà per riunire la sua famiglia e allontanarsi dalla guerra e dalla politica che lo circondano, ma più si allontanerà e più verrà risucchiato in profondità, e l'arrivo del suo fratello-nemico non farà che peggiorare la situazione.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di See.