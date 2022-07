See 3: fuoco e fiamme nel trailer della stagione finale della serie Apple con Jason Momoa

Dopo il primo teaser di See 3, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha approfittato del Comic-Con di San Diego per presentare al mondo il trailer ufficiale dell'ultima stagione della serie post-apocalittica con Jason Momoa.

La terza stagione, che sarà composta da otto episodi, segnerà il capitolo finale dello show e debutterà per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand a partire dal prossimo 26 agosto con il primo episodio, seguito successivamente da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì.

La storia diSee è ambientata in un futuro brutale e primitivo, centinaia di anni dopo che l'umanità ha perso il senso della vista. Nella terza stagione, sarà passato quasi un anno da quando Baba Voss (Jason Momoa) ha sconfitto il suo nemico, fratello Edo (Dave Bautista) e ha detto addio alla sua famiglia per vivere nella foresta. Quando però uno scienziato trivantiano sviluppa una nuova e devastante forma di armamento dotato della vista e in grado di minacciare il futuro dell'umanità, Baba è costretto a tornare a Paya per proteggere ancora una volta la sua tribù.

Cosa vi aspettate dalla terza e ultima stagione dello show? Vi sono piaciute le precedenti due stagioni della serie? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti. Per altri contenuti, guardate lo scontro tra Jason Momoa e Dave Bautista nel dietro le quinte di See.