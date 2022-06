Jason Momoa dice addio a See: la stagione 3 sarà l'ultima, ecco il teaser!

La serie Apple con Jason Momoa, See, si concluderà con una terza stagione, che sarà presentata in anteprima il 26 Agosto. Adesso lo streamer ha pubblicato un teaser, che ci permette di dare un primo sguardo al capitolo finale dello show!

Nella clip, che troverete in cima all'articolo, viene rivelato che "dopo secoli di oscurità, la vista sta tornando" e con essa si sta preparando una guerra tra le tribù. Questa stagione conclusiva sarà composta da otto episodi e ci riporterà nel futuro brutale e primitivo della serie, in cui tutti hanno perso la vista. Nel terzo capitolo ritroveremo il Baba Voss di Momoa un anno dopo aver sconfitto il fratello antagonista Edo interpretato Dave Bautista, a cui è seguito l'addio alla sua famiglia per vivere nella foresta. Nel corso di questa stagione un gruppo rivale svilupperà un'arma visiva dannosa che minaccia il tessuto della società. Dunque Baba deve tornare ancora una volta alla sua tribù, Paya, per proteggere tutti, compresi i gemelli vedenti.

Lo showrunner e produttore esecutivo Jonathan Tropper ha rivelato che si tratterà di un finale "profondamene soddisfacente", e ha celebrato le difficoltà a cui si è andati incontro nel corso del tempo. "Costruire un mondo senza vista è stata una sfida incredibilmente unica e continua, che è stata vinta attraverso la collaborazione piena di passione e premura di un team diversificato e di indubbio talento sia davanti che dietro la telecamera" ha detto Tropper. "Lo show è stato un monumentale lavoro d'amore per tutti i coloro che vi erano coinvolti e siamo eternamente grati per il modo in cui See è stato accolto dagli spettatori del mondo intero ".

Intanto, mentre diamo uno sguardo al teaser della s3, vi raccontiamo See 2 nella nostra recensione!