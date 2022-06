See, tutto quello che dovete sapere sulla stagione finale della serie con Jason Momoa

Apple TV Plus ha pubblicato il trailer di See 3, confermando che la nuova stagione della serie post-apocalittica con protagonista Jason Momoa sarà anche l'ultima.

"Siamo entusiasti di condividere questo epico capitolo finale che offre tutta l'intensità, l'azione avvincente e le forti emozioni che i fan si aspettano, oltre a quella che pensiamo sia una conclusione profondamente soddisfacente per il racconto della nostra storia", ha affermato Jonathan Tropper, showrunner e produttore esecutivo della serie, insieme ai produttori Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping e Jim Rowe.

See è ambientata in un futuro brutale e primitivo, centinaia di anni dopo che l'umanità ha perso il senso della vista. Nella terza stagione, composta da otto episodi, sarà passato quasi un anno da quando Baba Voss (Jason Momoa) ha sconfitto il suo nemico, fratello Edo (Dave Bautista) e ha detto addio alla sua famiglia per vivere nella foresta. Quando, però, uno scienziato trivantiano sviluppa una nuova e devastante forma di armamento dotato della vista e in grado di minacciare il futuro dell'umanità, Baba è costretto a tornare a Paya per proteggere ancora una volta la sua tribù.

Al fianco di Momoa nel cast della terza stagione di See troviamo Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James, David Hewlett e Trieste Kelly Dunn. Una particolarità dello show è rappresentata dai numerosi membri del cast e della troupe non vedenti o ipovedenti, caratteristica per la quale nel 2020 See è stata premiata con il Ruderman Family Foundation Seal of Authentic Representation. Quest'anno, invece, la serie ha ricevuto una nomination agli NAACP Image Awards per Alfre Woodard nella categoria Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.

La conclusione di See però non sarà la fine del rapporto tra Jason Momoa ed Apple TV+: la star di Justice League e Fast & Furious 10 sarà infatti protagonista della nuova serie Chief of War, progetto interpretato, scritto e prodotto dallo stesso Momoa che racconterà l'unificazione e la colonizzazione delle Hawaii da un punto di vista indigeno.