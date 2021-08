See, un nuovo video ci mostra i violenti scontri tra Jason Momoa e Dave Bautista

See, la nuova serie di AppleTV+ con Jason Momoa, è tornata sulla piattaforma a partire dal 27 Agosto. Come abbiamo visto nel trailer, nella seconda stagione dello show post-apocalittico, ci sarà anche Dave Bautista, che ci regalerà grandi scontri con Momoa. Ne abbiamo avuto un assaggio nella featurette pubblicata dalla piattaforma.

Il video, che consta in immagini dalla seconda stagione intervallate da interviste ai protagonisti, ci fa dare uno sguardo su tutto ciò che vedremo nei prossimi episodi. Per molti, See, si affermerà come l'erede di Game of Thrones, e non è difficile capire perché, nonostante le differenze di trama. Lo show, scritto da Steven Knight, è ambientato in un futuro lontano, in cui l'umanità ha perso il senso della vista. La storia segue le difficoltà di Baba Voss (Jason Momoa), padre di due gemelli nati con la capacità di vedere. See ha ricevuto notevoli elogi dalla critica con la sua prima stagione, e ci aspettiamo dunque molto dalla seconda.

Secondo molti, lo scontro tra Baba Voss ed Edo Voss, nel cui ruolo debutterà Dave Bautista, sarà uno degli elementi centrali della trama di See 2. Intanto la piattaforma ci avvisa che grandi cose ci aspettano. Nella descrizione del video si legge infatti "Il mondo di SEE si sta espandendo, portando gli spettatori lontano dal tranquillo paesaggio verde e verso un territorio nemico."

Gli episodi sono disponibili ogni venerdì su AppleTV+, a partire dal 27 Agosto, data in cui è andato in onda il primo!