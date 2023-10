I segreti di Twin Peaks, Kyle MacLachlan ricorda Piper Laurie:'Una presenza premurosa'

Attraverso un post pubblicato su Instagram, la star de I segreti di Twin Peaks Kyle MacLachlan ha dedicato un commovente tributo personale alla co-star Piper Laurie, scomparsa nei giorni scorsi all'età di 91 anni, interprete di Catherine Martell nella serie capolavoro creata dal genio di David Lynch nei primi anni '90.

"Non è mai facile perdere un membro della famiglia di Twin Peaks e la scomparsa di Piper Laurie non è diversa. Era una presenza così premurosa e una forza incredibile sullo schermo. L'energia vivace che ha portato a Catherine vivrà per sempre. Invio amore alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi fan" ha scritto MacLachlan. Nel 2022 parte del cast di Twin Peaks si riunì per una cena nostalgica.



Piper Laurie ha interpretato la perfida e spietata Catherine Martell nelle prime due stagioni di Twin Peaks accanto a Kyle MacLachlan nei panni dell'agente dell'FBI Dale Cooper. Grazie alla sua performance nella serie, Laurie venne nominata nel 1990 al Golden Globe nella categoria miglior attrice non protagonista e per un Emmy nella categoria miglior attrice protagonista in una serie drammatica.



Candidata a tre premi Oscar - Lo spaccone, 1962, Carrie - Lo sguardo di Satana, 1977 e Figli di un dio minore, 1987 - Piper Laurie vinse nel 1991 il Golden Globe alla miglior attrice non protagonista in una serie televisiva per I segreti di Twin Peaks.



Nel 2016 Piper Laurie si definì delusa per non essere stata chiamata nel revival di Twin Peaks; l'attrice è scomparsa il 14 ottobre in seguito ad una lunga malattia.