Il Segreto, le anticipazioni della puntata del 6 Febbraio 2020

Nella giornata di domani, giovedì 6 Febbraio, andrà in onda ovviamente su Canale 5 il 73esimo episodio della 33esima stagione de Il Segreto. Si tratta della seconda parte della puntata in onda oggi, che metterà la parola fine su alcune vicende che saranno introdotte tra qualche ora.

Severo, infatti, creerà un comitato cittadino contro le decisioni di Garcia-Morales, mentre Prudencio rinuncerà al suo piano per difendere Lola dalla perfida Francisca.

La puntata de Il Segreto potrà essere seguita, come sempre, alle ore 16:35 sulla rete ammiraglia di Mediaset, oltre che sulla piattaforma gratuita Mediaset Play che consente anche di recuperare gli episodi precedenti. L'applicazione, che da qualche giorno è arrivata anche su Sky Q, permette di visualizzare la diretta di tutti i canali del Biscione utilizzando le propria connessione, da smartphone, tablet e smart tv. E' però richiesta la registrazione per accedere a pieno a tutte le funzionalità, ed ovviamente non è previsto il pagamento di alcun canone.

