Un segreto svelato avrà un grande impatto sulla decima stagione di The Walking Dead

Un nuovo segreto rivelato in The Walking Dead avrà un grande impatto sulla storia di questa decima stagione della serie basata sui fumetti di Robert Kirkman, in procinto di raggiungere il suo decimo anno di produzione. Lo show prosegue il suo racconto ormai da diversi anni e i fan si stanno godendo questo nuovo ciclo di episodi.

Questo segreto inciderà sulla storia che ruota attorno al leader Whisperer, Alpha (Samantha Morton) e all'accolita Gamma (Thora Birch), secondo quanto riporta la showrunner Angela Kang. Nel settimo episodio Carol usa la figlia di Alpha, Lydia, come parte di una mossa per creare dissenso tra i seguaci di Alpha. Carol sperava di rivelare Lydia ad un Whisperer catturato e distruggere la sua lealtà nei confronti di Alpha. Poiché era stata fatta prigioniera dalla spia Whisperer Dante, Carol cambiò piano e portò Lydia al confine di Whisperer dove fu avvistata da Gamma.



"Si tratta di un grande momento per Gamma" ha spiegato Kang "Per qualcuno che era un vero credente - che è arrivata al punto di uccidere sua sorella per salvare il suo leader, si rende conto solo ora che tutto ciò in cui crede è sbagliato".

Nel secondo episodio Gamma è stata costretta ad uccidere la sorella, Frances, quando quest'ultima attaccò Alpha vicino ad un'orda di camminatori. Gli incontri con Aaron han fatto si che Gamma dubitasse della sua fedeltà ad Alpha e ai Sussurratori prima che Alpha indottrinasse nuovamente Gamma per impedirle di essere sedotta da Aaron.

"Riteniamo che per Gamma sia stato il momento in cui ha realizzato che la sua leader non era pura come pensava e che è solo un'ipocrita bugiarda come altre persone" ha dichiarato Angela Kang - che in questi giorni ha parlato anche di una nuova relazione tra Siddiq e Rosita "Avrà un grande impatto sul futuro, non posso entrare nei dettagli ma penso che Thora abbia fatto un lavoro fantastico".

Inoltre è stata pubblicata una clip svela il vero nome di Gamma.