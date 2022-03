Sehe-Hulk, problemi di post-produzione per la serie Marvel: cosa sta succedendo?

Nonostante She-Hulk sia ormai prossima a fare il suo debutto su Disney+, ancora non abbiamo avuto modo di vedere alcun trailer dedicato alla serie con protagonista Tatiana Maslany e secondo i soliti ben informati sui fatti questo ritardo dipenderebbe da alcuni complessi problemi di post-produzione.

Stando a quanto riportato dal giornalista Jeff Sneider, questi intoppi tecnici, seppur evidenti, non dovrebbero in alcun modo influire sulla buona riuscita di questa produzione. D'altronde, anche il primo Guardiani della Galassia ha avuto alcuni problemi di gestazione ma poi, il film di James Gunn è diventato un enorme e indiscutibile successo.

"Non ho sentito cose buone dietro le quinte... e ho chiesto se si trattasse di Moon Knight, Ms. Marvel o Secret Invasion o uno di questi progetti e quanto pare She-Hulk è l'unico tra questi ad avere qualche piccolo problema che potrebbe tardarne l'uscita. L'ho sentito da persone che ci lavorano, da persone che ci stanno effettivamente lavorando. Lo stesso successe con Guardiani della Galassia e poi abbiamo visto come sono andate le cose. Sono solo le leggi del cinema, le leggi dei numeri".

E mentre il merchandising di She-Hulk ci fornisce nuovi piccoli dettagli sulla cugina di Bruce Banner, il pubblico sembra essere davvero preoccupato per eventuali ritardi a cui andrà incontro questa serie per via dei sopraccitati problemi di post-produzione. Speriamo che tutto possa essere risolto nel minor tempo possibile e che presto o tardi possano arrivare nuove informazioni su She-Hulk. Cosa vi aspettate da questo show? Come sempre, ditecelo nei commenti.