Seinfeld, in arrivo il reboot? Risponde Jason Alexander

Diverse settimane fa erano cominciate a circolare alcune voci su una possibile reunion di Seinfeld, celebre sit-com andata in onda nel corso degli anni '90 e tra quelle con i record di ascolti più alti in assoluto in un periodo in cui era anche in accesa rivalità con Friends. Dopo Jerry Seinfeld stesso, anche Jason Alexander ha detto la sua.

Alexander, che interpretava George Constanza nella sit-com, non ha nascosto la sua perplessità davanti alla notizia di un possibile ritorno dello show. Andata in onda dal 1989 al 1998, la popolarissima sit-com seguiva una versione caricaturale di Jerry Seinfeld insieme ai suoi amici George, Elaine (Julia Louis-Dreyfus) e Kramer (Michael Richards). A ottobre, 25 anni dopo il finale della serie, il co-creatore dello show e sua star principale ha fatto sapere che un progetto segreto su Seinfeld sarebbe in lavorazione.

Tuttavia, nel corso di una recente intervista, Alexander ha rivelato di non saperne assolutamente nulla.

"C'è solo una ragione per questa voce. A quanto pare, alla fine di uno dei suoi spettacoli, [Jerry] ha detto: 'Io e Larry [David] stiamo pensando a qualcosa'. Buon per te. Non ne so nulla... Nessuno mi ha chiamato. A quanto pare, non hanno bisogno di George e forse non hanno bisogno di Elaine, perché io e Julia [Louis-Dreyfus] ci siamo detti: 'Ne sai qualcosa? Non ne so nulla' e ho parlato con Michael [Richards] l'altro giorno e non credo che ne sapesse nulla nemmeno lui". Come ribadito da Alexander, nemmeno Julia-Louise Dreyfus sa nulla di una reunion di Seinfeld.

Le voci su un reboot di Seinfeld sono nate appunto quando l'omonimo co-creatore e star dello show ha fatto alcuni commenti criptici durante una sessione di domande e risposte del suo spettacolo a Boston il 7 ottobre.

Quando gli è stato chiesto cosa pensasse del finale divisivo dello show, Seinfeld ha apparentemente lasciato intendere che lui e il co-creatore Larry David avrebbero in cantiere un progetto segreto.

"Ho un piccolo segreto per voi riguardo al finale. Non posso svelarlo, perché è un segreto. Ecco cosa vi dirò, ma non potete dirlo a nessuno. Sta per accadere qualcosa che ha a che fare con il finale e che non è ancora accaduto. E proprio a quello che state pensando, ci abbiamo pensato anche io e Larry, quindi vedrete... vedrete".